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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERİHA CANSU AKSOY KAYACIK

Feriha Cansu Aksoy Kayacık

Memleket Partisi
Feriha Cansu Aksoy Kayacık
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı