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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERVE DUMAN

Merve Duman

Memleket Partisi
Merve Duman
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı