Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURHAN EREN PARLAKYILDIZ

Burhan Eren Parlakyıldız

Memleket Partisi
Burhan Eren Parlakyıldız
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı