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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DORUKHAN DEMİREL

Dorukhan Demirel

Memleket Partisi
Dorukhan Demirel
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı