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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZCAN BARIN

Oğuzcan Barın

Memleket Partisi
Oğuzcan Barın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı