Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GENCEBAY EKREM ATALAY

Gencebay Ekrem Atalay

Memleket Partisi
Gencebay Ekrem Atalay
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı