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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OLGUN ÇAKAR

Olgun Çakar

Memleket Partisi
Olgun Çakar
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı