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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASEMİN SOYDAN

Yasemin Soydan

Memleket Partisi
Yasemin Soydan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı