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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALP GÜMÜŞ

Alp Gümüş

Memleket Partisi
Alp Gümüş
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı