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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CAVİT YENİPAZARLI

Cavit Yenipazarlı

Memleket Partisi
Cavit Yenipazarlı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı