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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALEYNA GÜLŞEN

Aleyna Gülşen

Memleket Partisi
Aleyna Gülşen
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı