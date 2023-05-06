2 BÖLGE - MEMLEKET PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay