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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN POLAT

Hasan Polat

Memleket Partisi
Hasan Polat
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı