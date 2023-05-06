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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MARDİN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MARDİN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 471,225 | Katılım Oranı: %84.11
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %58.75227,729 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.41133,375 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.3720,825 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.83,106 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.62,342 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.06244 oy
%100
Seçmen Sayısı: 431,682 | Katılım Oranı: %76.41
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %60.9198,542 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.61119,362 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.488,094 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 124,157 oy 0
Millet İttifakı
%0 18,223 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%60.65 233,657 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%29.77 114,683 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.86 11,035 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.46 9,474 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.14 8,253 oy 0
İyi Parti
%1.04 4,000 oy 0
Saadet Partisi
%0.83 3,188 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 641 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.09 350 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı