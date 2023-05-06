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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MALATYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MALATYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
BAĞIMSIZ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 555,931 | Katılım Oranı: %87.63
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.23330,401 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.94109,476 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.3720,858 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.210,504 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.155,481 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.12553 oy
%100
Seçmen Sayısı: 527,966 | Katılım Oranı: %78.11
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.27285,388 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.499,113 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.3321,633 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 336,567 oy 0
Millet İttifakı
%0 107,764 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.93 258,166 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.72 80,020 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.38 78,401 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.7 32,081 oy 0
İyi Parti
%4.27 20,456 oy 0
Saadet Partisi
%1.52 7,288 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.34 1,619 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 655 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı