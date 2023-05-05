-
Ocan Uygar Aksu
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Akın Öge
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Sadettin Hülagü
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Şerafettin Akdemir
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Mühip Kanko
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
İbrahim Altınoğlu
Genç Parti
Kocaeli
-
Tunya Kızıltaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Lütfü Türkkan
İyi Parti
Kocaeli
-
Umut Hamit Birben
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ali Araba
Millet Partisi
Kocaeli
-
Yunus Çöka
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Saffet Sancaklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Sergen Aydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Aydaner Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Yalçın Arslan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Aşıla
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Aytaç Yıldıztekin
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Zekai Kahyaoğlu
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Enis Kaçar
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Umut Recep Yavuz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Ömer Gökhan Aladağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Harun Özgür Yıldızlı
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Turgut Özal Özkaya
Genç Parti
Kocaeli
-
İsmail Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Hazal Göl
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Şanbaz Yıldız
İyi Parti
Kocaeli
-
Murat Erinç
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ömer Baysan
Millet Partisi
Kocaeli
-
Hilmi Katırcılar
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Yudum Kaşıkçı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Şengül Karabulut
Sol Parti
Kocaeli
-
Tamer Erik
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Rüveyda Betül Süslü
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Salih Vedat Olguntürk
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Basri Çayır
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Arif Aygün
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Eylem Arzu Kayaoğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Onur Can Gül
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Volkan Özgedik
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Veysal Tipioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Selim Öztürk
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Hasan Bitmez
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Halime Alademir
Genç Parti
Kocaeli
-
Mehmet Tutal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Selami Erdoğdu
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Kamil Şirin
İyi Parti
Kocaeli
-
Murat Gökdemir
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Enver Göktepeli
Millet Partisi
Kocaeli
-
Necmi Taşçı
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Emre Külcü
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Neriman Irmak İlter
Sol Parti
Kocaeli
-
Yunus Kılci
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Önder Erginer
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Sultan Cerit
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Levent Gödek
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Halil İbrahim Öğünç
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
İlhami Şahbaz
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Güven Çelik
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Nehircan Asker
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Oktay Ayartepe
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Akif Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Serkan Koç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Nail Çiler
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Sebahattin Yılmaz
Genç Parti
Kocaeli
-
Mehmet Erden
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Yasemin Kuzubaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Pelin Coştur Filiz
İyi Parti
Kocaeli
-
Mehmet Bali
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Seyfullah Aksu
Millet Partisi
Kocaeli
-
Ümit Seydaoğlu
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Haktan Kalıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Hüseyin Macit
Sol Parti
Kocaeli
-
Ahmet Özgür Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Vildan Zeynep Sayıner
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Şükran Etiler
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Ahmet Emre Aydın
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Volkan İzmir
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Selda İlgöz Kocayiğit
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Alper Gülebaş
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Pınar Tekdal
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Hasan Şengül
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Cemil Yaman
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Murat Sarı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Serap Çakır
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Hacı Kadir Hamamcıoğlu
Genç Parti
Kocaeli
-
Sertac Kılıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Nazmiye Pala
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Gökçe Nesli Kondu Çağlayan
İyi Parti
Kocaeli
-
Özlem Kamışoğlu
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Aziz Çolak
Millet Partisi
Kocaeli
-
Sümmani Yaşık
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Hasan Galyan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Emine Yıldızkan
Sol Parti
Kocaeli
-
Afşin Burak Umar
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Tarık Bozkurt
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Ayşen Tanrıkulu
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Maşallah Söğüt
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Faruk Demirkıyık
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Memet Selim Akboğa
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Ali Yurttav
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Oğuzhan Denizeri
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Zeynep Ayaz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Sami Çakır
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Samet Çetin
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Tülin Keçeci Güngör
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Enis Kutal
Genç Parti
Kocaeli
-
Mehmet Çelebi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Derya Özçelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Ali Paşa Naipoğlu
İyi Parti
Kocaeli
-
Gürkan Okan Yıldız
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Aykut Öz
Millet Partisi
Kocaeli
-
Celalettin Yaylak
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Diren Uzuneminağaoğlu
Sol Parti
Kocaeli
-
Serap Bayraktutan
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Yaşargül Oymak
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Leyla Büyük
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Yaşar Birgül
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
İsa Durgun
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Zeliha Göksügüzel
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Çağrı Andaç
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Mine Baler
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Gizem Çakıcı
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Yasemin Özdemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Sadullah Kılıç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Cuma Karavar
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Emre Dombaycı
Genç Parti
Kocaeli
-
Ahmet Uysal
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Abdulkadir Erbağcı
İyi Parti
Kocaeli
-
Celal Isırkan
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Kenan Sert
Millet Partisi
Kocaeli
-
Cengiz Kurt
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Serkan Günaydın
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Vahide Yılmaz
Sol Parti
Kocaeli
-
Muzaffer İnci Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Ayşe Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
İsmail Nazmi Damarlı
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Selim Kırıcı
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Cihan Şengül
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Sinan Odabaş
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Eray Salih Erel
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Nilüfer Aydoğan
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Mert Metin İpek
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Ellibeş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Batıkan Mehmet Akballı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Caner Arduç
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Nejmi Gün
Genç Parti
Kocaeli
-
Mahmut Tosun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Baran Erseçkin
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Altemur
Millet Partisi
Kocaeli
-
Serkan Açık
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Halil Maya
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Asiye Çavuş
Sol Parti
Kocaeli
-
Ali Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Gülnur Anlar
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Yaşar Yalçınkaya
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Melike Yalçın
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Elvan Bolat
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Fatma Yıldırım
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Alaattin Kürşat Derebaş
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Murat Kalaycı
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Gül Burcu Cengiz
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Ali Güney
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Arif Emre Duman
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Ümit Küçükkaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Güngör Akıncı
Genç Parti
Kocaeli
-
Leyla Cengiz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Fatih Söğüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Özhan Aşkın Öztürk
İyi Parti
Kocaeli
-
Ahmet Yavuzhan Ünsür
Memleket Partisi
Kocaeli
-
İzzet Kılıç
Millet Partisi
Kocaeli
-
Murat Balta
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Şehriye Yüksel
Sol Parti
Kocaeli
-
Beste Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Orhan Kadıoğlu
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Süleyman Kabaca
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Batuhan Banuşoğlu
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Emin İnce
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Ufukhan Aslan
Zafer Partisi
Kocaeli
-
İsmail Emre Yılmaz
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Ayşenur İlayda Karahan
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Berna Abiş
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Aysun Demirel
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Selman Kösalı
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
İsmail Uysal
Genç Parti
Kocaeli
-
Ömer Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Fahrittin Büyükçam
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Hasan Sır
İyi Parti
Kocaeli
-
Samet Kırdudu
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Hasan Hüseyin Yıldız
Millet Partisi
Kocaeli
-
Arzu Biçer
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Havva Köse
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Şenay Kına
Sol Parti
Kocaeli
-
Dilek Bulsun
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Erdoğan Boztepe
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Erol Balaban
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Emin Gürcan
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Ferdi Temizoğlu
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Kudret Davutoğlu
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Emin Kahraman Yaşar
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Eyüp Yücepur
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Nazmiye Öztürk
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Hasan Soba
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Fatma Kayraldağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Hülya Güreli Yolcubal
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Arda Takmaz
Genç Parti
Kocaeli
-
Hüseyin Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Saniye Göçüm
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Seda Büyükkara
İyi Parti
Kocaeli
-
Enes Özaltın
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Atakan Daşdan
Millet Partisi
Kocaeli
-
Sibel Bozkurt
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Muhteren Çay
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Osman Bahçeci
Sol Parti
Kocaeli
-
Cem Kuş
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Öner Ada
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Nuran Aydoğan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Hakan Uzun
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Sadık Şimşek
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Yusuf Akar
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Recep Mert
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Erkan Piliççi
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Bekir Öztürk
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Erkan Aksoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Ömer Balkan
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Belkıza İlter
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Samet Kocaman
Genç Parti
Kocaeli
-
İrfan Toy
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Güzin Aşkın Alparslan Atalı
İyi Parti
Kocaeli
-
Gökberk Altın
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Şükran Araba
Millet Partisi
Kocaeli
-
Hamit Can Yörükseven
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Hacı Ertan
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Fatma Aydoğan
Sol Parti
Kocaeli
-
Ferhat Aygün
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Kemal Bayraktar
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Veli Yıldırım
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Serpil Topal
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Turan Sönmez
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Cengiz Alptekin
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Cemalettin Mete
Adalet Partisi
Kocaeli
-
Gülay Artut
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Timur Acar
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
İsmet İşeri
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Ruhan Bilir
Genç Parti
Kocaeli
-
Kenan Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kocaeli
-
Uğur Tekalmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Aşkın Özön
İyi Parti
Kocaeli
-
Recep Cihad Şen
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Bayram Doğan
Millet Partisi
Kocaeli
-
Mesude Karabulut
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
İsa Araz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Sezer
Sol Parti
Kocaeli
-
Evren Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Fatih Beyaztaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Orçun Ceylandağ
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Tolga Aydın
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Ayten Dönmez
Yeşil Sol Parti
Kocaeli
-
Hacı Filik
Zafer Partisi
Kocaeli
-
Ercan Şahin
Adalet Birlik Partisi
Kocaeli
-
Murat Alkış
Adalet Partisi
Kocaeli
-
İbrahim Efe
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli
-
Emre Berk Seymen
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Berna Çetin
Cumhuriyet Halk Partisi
Kocaeli
-
Abdullah Bozkurt
Genç Parti
Kocaeli
-
Fatih Balcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Kocaeli
-
Savaş Eminoğlu
İyi Parti
Kocaeli
-
Ünal Karasağız
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Musa Demirgöz
Millet Partisi
Kocaeli
-
Aysun Tuğba Erol
Milli Yol Partisi
Kocaeli
-
Abdulkadir Danışmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Kocaeli
-
Yasemin Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Damla Karabulut
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Ezgi Kardelen Turan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Cihan Kurdal
Yeniden Refah Partisi
Kocaeli
-
Osman Anil
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Adil Gökşin
Zafer Partisi
Kocaeli