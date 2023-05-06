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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KOCAELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,336,401 | Katılım Oranı: %89.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.83690,932 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.07329,669 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.1584,029 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.3350,808 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4617,137 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.161,894 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,185,760 | Katılım Oranı: %76.98
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.54521,489 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.98320,516 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.4948,893 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 701,274 oy 0
Millet İttifakı
%0 387,171 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.18 566,482 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.19 237,366 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.47 134,792 oy 0
İyi Parti
%10.52 123,644 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%7.05 82,860 oy 0
Saadet Partisi
%2.23 26,161 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 2,014 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 1,843 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.04 500 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı