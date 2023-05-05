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Özgen Yalçınkaya
Adalet Partisi
Kırşehir
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Necmettin Erkan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir
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İzzethan Yavuz
Anavatan Partisi
Kırşehir
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Mustafa Uslu
Büyük Birlik Partisi
Kırşehir
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Metin İlhan
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir
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Murat Atabey
Genç Parti
Kırşehir
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Muhsin Çekdemir
Güç Birliği Partisi
Kırşehir
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Ceren Yağmur Törün
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırşehir
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Turan Yıldırım
İyi Parti
Kırşehir
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Gülay Baltalık
Memleket Partisi
Kırşehir
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Bilal Şentürk
Millet Partisi
Kırşehir
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Şevket Göçmen
Milli Yol Partisi
Kırşehir
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Ali Aydın Akpınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir
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Semine Şekertürk
Sol Parti
Kırşehir
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Sinan Yıldırım
Türkiye İşçi Partisi
Kırşehir
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Abdulhalim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
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Abdulkadir Dağıstan
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir
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Volkan Kılıçaslan
Vatan Partisi
Kırşehir
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Bilal Çağrı Kaya
Yeniden Refah Partisi
Kırşehir
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Murat Canbolat
Yenilik Partisi
Kırşehir
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Asya Gölcü
Adalet Partisi
Kırşehir
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Osman Arslan Yüksek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir
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Muharrem Akalan
Anavatan Partisi
Kırşehir
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Sertan Bedirhan
Büyük Birlik Partisi
Kırşehir
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Şeref Baran Genç
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir
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Ali Karakuş
Genç Parti
Kırşehir
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Ali İhsan Çorlu
Güç Birliği Partisi
Kırşehir
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Bayram Karkın
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırşehir
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Asaf Kayaoğlu
İyi Parti
Kırşehir
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Kerim Orhan
Memleket Partisi
Kırşehir
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Mahmut Ağca
Millet Partisi
Kırşehir
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Murat Karaca
Milli Yol Partisi
Kırşehir
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Mehmet Ay
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir
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Ersan Şahin
Sol Parti
Kırşehir
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Fundagül Demirkol
Türkiye İşçi Partisi
Kırşehir
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Özer Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
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Handan Sevim Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir
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Ali Yaşar
Yeniden Refah Partisi
Kırşehir
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Oğuzhan Emir
Yenilik Partisi
Kırşehir
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Behiye Akyol
Yeşil Sol Parti
Kırşehir
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Tayfun Saatçi
Zafer Partisi
Kırşehir