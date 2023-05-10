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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BOZTEPE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BOZTEPE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,367 | Katılım Oranı: %90.34
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.491,637 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %37.31,437 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.61486 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.98269 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5220 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.14 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,344 | Katılım Oranı: %83.08
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.71,515 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.821,271 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %21.48762 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,624 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,519 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%34.07 1,312 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.55 1,292 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%18.2 701 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.62 332 oy 0
İyi Parti
%4.65 179 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.62 101 oy 0
Saadet Partisi
%0.73 28 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.08 3 oy 0
Vatan Partisi
%0.08 3 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı