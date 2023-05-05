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Emre Can Yavuz
Adalet Birlik Partisi
Kırklareli
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Halil Özcan
Adalet Partisi
Kırklareli
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Ahmet Gökhan Sarıçam
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli
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Ahmet Münür Bederli
Ahmet Münür Bederli
Kırklareli
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Ali Erdinç Köleoğlu
Anavatan Partisi
Kırklareli
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Ercan Andaç
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
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Vecdi Gündoğdu
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli
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Nasih Bülent Toyboy
Genç Parti
Kırklareli
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Okan Bozkuş
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
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Hanifi Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
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Meral Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
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Türker Yörükçüoğlu
İyi Parti
Kırklareli
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Aslı Eligüzel
Memleket Partisi
Kırklareli
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Sevil Gülcan Gören
Millet Partisi
Kırklareli
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Gürkan Olur
Milli Yol Partisi
Kırklareli
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Nur Aybüke Baybaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
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Serpil Kozar
Sol Parti
Kırklareli
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Zeynep Bilgiç
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
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Ali Atlıkan
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
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Efe Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
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Şebnem Çakır
Vatan Partisi
Kırklareli
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Yusuf Aydın
Yeniden Refah Partisi
Kırklareli
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Devlet Polat
Yenilik Partisi
Kırklareli
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Meral Garip
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
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Yavuz Selim Ulubaş
Zafer Partisi
Kırklareli
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Abdulhamid T
Adalet Birlik Partisi
Kırklareli
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Adem Bilici
Adalet Partisi
Kırklareli
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Hüseyin Tuzcu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli
-
Mustafa Samet Kalender
Anavatan Partisi
Kırklareli
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Anıl Sarpdere
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
-
Fahri Özkan
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli
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Nail Erdan
Genç Parti
Kırklareli
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Şeyhmus Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
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Hazan Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
-
Sacit Erkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
-
Sibel Pişkin
İyi Parti
Kırklareli
-
İdil Özkan
Memleket Partisi
Kırklareli
-
Mehmet Ceylan
Millet Partisi
Kırklareli
-
Fatma Günen
Milli Yol Partisi
Kırklareli
-
Gamze Bozdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
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Sezer Dündarlı
Sezer Dündarlı
Kırklareli
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Coşar Cömert
Sol Parti
Kırklareli
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Yılmaz Biçer
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
-
Efkan Duman
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Berke Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
-
Selda Kılıç
Vatan Partisi
Kırklareli
-
Rıdvan Özay
Yeniden Refah Partisi
Kırklareli
-
Erdal Tektaş
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
-
Kaan Okumuş
Zafer Partisi
Kırklareli
-
Semih Temizel
Adalet Birlik Partisi
Kırklareli
-
Sultan İnci Batı
Adalet Partisi
Kırklareli
-
Neşe Kiraz Arıcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırklareli
-
Yunus Emre Başbekçi
Anavatan Partisi
Kırklareli
-
Kemal Karakaş
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
-
Hatice Gül Bingöl
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırklareli
-
Fettah Üstün
Genç Parti
Kırklareli
-
Murat Varol
Güç Birliği Partisi
Kırklareli
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İbrahim Şener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kırklareli
-
Mehmet Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Kırklareli
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İrfan Gökler
İyi Parti
Kırklareli
-
Gizem Doğan
Memleket Partisi
Kırklareli
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Kemal Yörük
Millet Partisi
Kırklareli
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Halis Nar
Milli Yol Partisi
Kırklareli
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Alaattin Ersan Şenyiğit
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırklareli
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Bülent Taşoğlu
Sol Parti
Kırklareli
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Deniz Öztürk Ergün
Türkiye İşçi Partisi
Kırklareli
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Muhammed Cemil Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
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Onur Erköse
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
-
Hüseyin Şahin
Vatan Partisi
Kırklareli
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Ufuk Özkaracan
Yeniden Refah Partisi
Kırklareli
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Osman Eren
Yenilik Partisi
Kırklareli
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Ayşen Ece Kavas
Yeşil Sol Parti
Kırklareli
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Mert Şahin Üstün
Zafer Partisi
Kırklareli