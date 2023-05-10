MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BAHŞİLİ
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DELİCE
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KESKİN
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