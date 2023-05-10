İNCESU SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLHİSAR
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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