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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERPİL AKÇAY

Serpil Akçay

İyi Parti
Serpil Akçay
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Trabzon
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Trabzon 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı