Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KARACA

Ali Karaca

İyi Parti
Ali Karaca
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : ESNAF
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Tokat 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı