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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞERAFETDİN TERZİ

Şerafetdin Terzi

İyi Parti
Şerafetdin Terzi
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Tekirdağ 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı