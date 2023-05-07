Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN FERFOOĞLU

Osman Ferfooğlu

İyi Parti
Osman Ferfooğlu
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şırnak
  • MESLEĞİ : DİĞER
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Şırnak 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı