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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA DİRİER

Mustafa Dirier

İyi Parti
Mustafa Dirier
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Dirier İYİ PARTİ Şanlıurfa 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı