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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FETDAH GÜLTEKİN

Fetdah Gültekin

İyi Parti
Fetdah Gültekin
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Niğde
  • MESLEĞİ : Esnaf
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı