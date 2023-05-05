-
Ayyüce Türkeş Taş
İyi Parti
Adana
-
Hakan Şeref Olgun
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Özkan Koçintar
İyi Parti
Ağrı
-
Turan Yaldır
İyi Parti
Aksaray
-
İbrahim Mermer
İyi Parti
Amasya
-
Koray Aydın
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Adnan Beker
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Yüksel Arslan
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Uğur Poyraz
İyi Parti
Antalya
-
Aytekin Kaya
İyi Parti
Ardahan
-
Hamza Gezmiş
İyi Parti
Artvin
-
Ömer Karakaş
İyi Parti
Aydın
-
Turhan Çömez
İyi Parti
Balıkesir
-
Karabey Kadri Karaoğlu
İyi Parti
Bayburt
-
Halil Aydoğdu
İyi Parti
Bilecik
-
Hasan Kızılboğa
İyi Parti
Bingöl
-
Edip Safder Gaydalı
İyi Parti
Bitlis
-
Ahmet Örnekbaş
İyi Parti
Bolu
-
Faruk Erkan
İyi Parti
Burdur
-
Yüksel Selçuk Türkoğlu
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Hasan Toktaş
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Rıdvan Uz
İyi Parti
Çanakkale
-
Mehmet Ali Karamemiş
İyi Parti
Çankırı
-
Yasin Öztürk
İyi Parti
Denizli
-
Vejdin Ensarioğlu
İyi Parti
Diyarbakır
-
Mehmet Akalın
İyi Parti
Edirne
-
İrfan Sönmez
İyi Parti
Elazığ
-
Zekai Kaya
İyi Parti
Erzurum
-
İdris Nebi Hatipoğlu
İyi Parti
Eskişehir
-
Mehmet Mustafa Gürban
İyi Parti
Gaziantep
-
Ünzile Yüksel
İyi Parti
Giresun
-
Muzaffer Altıparmak
İyi Parti
Gümüşhane
-
Adnan Şefik Çirkin
İyi Parti
Hatay
-
Kerem Karabulut
İyi Parti
Iğdır
-
Aylin Cesur
İyi Parti
Isparta
-
Nimet Özdemir
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ersin Beyaz
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Dursun Müsavat Dervişoğlu
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hüsmen Kırkpınar
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Çabukel
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Kübra Dursun
İyi Parti
Karabük
-
Atila Zorlu
İyi Parti
Karaman
-
Alpaslan Yüce
İyi Parti
Kars
-
Ahmet Katar
İyi Parti
Kastamonu
-
Dursun Ataş
İyi Parti
Kayseri
-
Mustafa Araz
İyi Parti
Kilis
-
Bülent Şükrü Altınışık
İyi Parti
Kırıkkale
-
Türker Yörükçüoğlu
İyi Parti
Kırklareli
-
Turan Yıldırım
İyi Parti
Kırşehir
-
Lütfü Türkkan
İyi Parti
Kocaeli
-
Ünal Karaman
İyi Parti
Konya
-
Orhan Özatik
İyi Parti
Kütahya
-
Şeyhmus Göçmez
İyi Parti
Malatya
-
Şenol Sunat
İyi Parti
Manisa
-
Enver Abeş
İyi Parti
Mardin
-
Burhanettin Kocamaz
İyi Parti
Mersin
-
Metin Ergun
İyi Parti
Muğla
-
Mümtaz Yavuz
İyi Parti
Muş
-
Rasim Arı
İyi Parti
Nevşehir
-
Mümin İnan
İyi Parti
Niğde
-
İdris Naim Şahin
İyi Parti
Ordu
-
Elif Loğoğlu
İyi Parti
Osmaniye
-
Ümit Dikbayır
İyi Parti
Sakarya
-
Erhan Usta
İyi Parti
Samsun
-
Emin Yetim
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Tuba Solmaz
İyi Parti
Siirt
-
Yılmaz Şanlan
İyi Parti
Sinop
-
Adil Özçınar
İyi Parti
Şırnak
-
Celal Dağgez
İyi Parti
Sivas
-
Selcan Hamşıoğlu
İyi Parti
Tekirdağ
-
Fatih Demirkol
İyi Parti
Tokat
-
Yavuz Aydın
İyi Parti
Trabzon
-
Rozan Ali Fayık
İyi Parti
Tunceli
-
Muhammet Gür
İyi Parti
Uşak
-
Ayhan Küçük
İyi Parti
Yalova
-
Lütfullah Kayalar
İyi Parti
Yozgat
-
Evrim Balbaloğlu
İyi Parti
Zonguldak
-
Bilal Bilici
İyi Parti
Adana
-
Mustafa Enis Arabacı
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Metin Aydemir
İyi Parti
Ağrı
-
Ali Abbas Ertürk
İyi Parti
Aksaray
-
Mehmet Kip
İyi Parti
Amasya
-
Ahmet Eşref Fakıbaba
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Sedat Aksakallı
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Kürşad Zorlu
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Aykut Kaya
İyi Parti
Antalya
-
Nabire Reçber
İyi Parti
Ardahan
-
Hüseyin Işık
İyi Parti
Artvin
-
Ahmet Ertürk
İyi Parti
Aydın
-
Özlem Ural
İyi Parti
Balıkesir
-
Eren Güven
İyi Parti
Bilecik
-
Sema Tanin
İyi Parti
Bingöl
-
Levent Nasır
İyi Parti
Bitlis
-
İrfan Bayar
İyi Parti
Bolu
-
Safa Sönmez
İyi Parti
Burdur
-
Sevinç Atabay
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
İbrahim Alagöz
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Cengiz Yalçın
İyi Parti
Çanakkale
-
Oya Yakın
İyi Parti
Çankırı
-
İbrahim Şenel
İyi Parti
Denizli
-
Mustafa Şenay Canoruç
İyi Parti
Diyarbakır
-
Dilek Kırmızı
İyi Parti
Edirne
-
Yüksel Ercan
İyi Parti
Elazığ
-
Melih Kırkpınar
İyi Parti
Erzurum
-
Özlem Ayrancı
İyi Parti
Eskişehir
-
Mehmet Ay
İyi Parti
Gaziantep
-
Hakan Bektaş
İyi Parti
Giresun
-
Bedri Ağaç
İyi Parti
Gümüşhane
-
Gökhan Zan
İyi Parti
Hatay
-
Taner Başaran
İyi Parti
Iğdır
-
Timuçin Kodaman
İyi Parti
Isparta
-
Burak Akburak
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Selim Ensarioğlu
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Seyithan İzsiz
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ümit Özlale
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Yiğit Karakış
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Neslihan Koca Nergiz
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Ozan Canyurt
İyi Parti
Karabük
-
Zihni Kocaerkek
İyi Parti
Karaman
-
Aytaç Erman Kesgin
İyi Parti
Kars
-
Metin Ateş
İyi Parti
Kastamonu
-
Abdullah İlker Sungur
İyi Parti
Kayseri
-
Mustafa Polat
İyi Parti
Kilis
-
Orhan Kılıç
İyi Parti
Kırıkkale
-
Sibel Pişkin
İyi Parti
Kırklareli
-
Asaf Kayaoğlu
İyi Parti
Kırşehir
-
Şanbaz Yıldız
İyi Parti
Kocaeli
-
Fahrettin Yokuş
İyi Parti
Konya
-
Seydi Karakuş
İyi Parti
Kütahya
-
Atilla Şahin
İyi Parti
Malatya
-
Hasan Eryılmaz
İyi Parti
Manisa
-
Songül Sadioğlu
İyi Parti
Mardin
-
Aydın Enes Seydanlıoğlu
İyi Parti
Mersin
-
Behçet Saatcı
İyi Parti
Muğla
-
Umut Deniz Güneysu
İyi Parti
Muş
-
Mesut Erdoğan
İyi Parti
Nevşehir
-
Olgun Eytemiş
İyi Parti
Niğde
-
Selçuk Kılıçaslan
İyi Parti
Sakarya
-
İmren Nilay Tüfekci
İyi Parti
Samsun
-
Muhammed Ali Arusoğlu
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Servet Tarduş
İyi Parti
Siirt
-
Baki Taşkıran
İyi Parti
Sinop
-
Nurettin İlçi
İyi Parti
Şırnak
-
Ahmet Bozdoğan
İyi Parti
Sivas
-
Sertaç Alkaya
İyi Parti
Tekirdağ
-
Murat Toycan Selçuk
İyi Parti
Tokat
-
Aslan Güner
İyi Parti
Trabzon
-
Dalyan Özdemir
İyi Parti
Uşak
-
Ersin Akyüz
İyi Parti
Yalova
-
Ali Keven
İyi Parti
Yozgat
-
Tolga Gören
İyi Parti
Zonguldak
-
Göktürk Boyvadaoğlu
İyi Parti
Adana
-
Okşan Ulusoy Efe
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Kenan Kaçmaz
İyi Parti
Ağrı
-
Naciye Akkuş Türk
İyi Parti
Aksaray
-
Hikmet Ruşen Menekşe
İyi Parti
Amasya
-
Kevser Ofluoğlu
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Fatih Koca
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Ali Adnan Kaya
İyi Parti
Antalya
-
Tuğça Canpolat Yılmaz
İyi Parti
Aydın
-
Nedim Tuna
İyi Parti
Balıkesir
-
Ahmet Arpa
İyi Parti
Bingöl
-
Maşallah Aslan
İyi Parti
Bitlis
-
Suat Orhan
İyi Parti
Bolu
-
Mehmet Yavaş
İyi Parti
Burdur
-
Yüksel Yılmaz
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Orhan Özer
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Zişan Özaydın
İyi Parti
Çanakkale
-
Kadir Tatık
İyi Parti
Denizli
-
Erdal Yılmaz
İyi Parti
Diyarbakır
-
Hasan Hakan Şahin
İyi Parti
Edirne
-
Abdulkerim Eflatun
İyi Parti
Elazığ
-
Fatma Canan Uçar
İyi Parti
Erzurum
-
Melih Aydın
İyi Parti
Eskişehir
-
Mehmet Özberk
İyi Parti
Gaziantep
-
Kaya Yıldız
İyi Parti
Giresun
-
Gülümser Ceylan Köle
İyi Parti
Hatay
-
İsmet Yılmaz
İyi Parti
Isparta
-
Mustafa Cihan Paçacı
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Bahattin Bahadır Erdem
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Öztürk Keskin
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Arzu Yıldırım
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ziya Dumlupınar
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Gökçe Özdemir
İyi Parti
Karabük
-
Fadime Harmanizi
İyi Parti
Karaman
-
Ayşe Tarlak Yılmaz
İyi Parti
Kars
-
Mustafa Güvenç
İyi Parti
Kastamonu
-
Hüseyin Cengiz Gürbüz
İyi Parti
Kayseri
-
Sevim Pehlivanlı Özbek
İyi Parti
Kırıkkale
-
İrfan Gökler
İyi Parti
Kırklareli
-
Mehmet Kamil Şirin
İyi Parti
Kocaeli
-
Selin Tozoğlu
İyi Parti
Konya
-
Erol Ertürk
İyi Parti
Kütahya
-
Elif Apohan
İyi Parti
Malatya
-
Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi
İyi Parti
Manisa
-
Abdullah Karakeçi
İyi Parti
Mardin
-
Ali Er
İyi Parti
Mersin
-
Mehmet Tosun
İyi Parti
Muğla
-
Efekan Kemaloğlu
İyi Parti
Muş
-
Ayşe Göl Mıhcı
İyi Parti
Nevşehir
-
Fetdah Gültekin
İyi Parti
Niğde
-
Çiğdem Çelenk Karakaya
İyi Parti
Ordu
-
Adem Kıdık
İyi Parti
Osmaniye
-
Arzu Akçalışkan
İyi Parti
Sakarya
-
Ahmet Karkucak
İyi Parti
Samsun
-
Musa Mangal
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Abdulmecit Nas
İyi Parti
Siirt
-
Osman Ferfooğlu
İyi Parti
Şırnak
-
Serap Bozpolat Ayan
İyi Parti
Sivas
-
Hazim Tamer Dodurka
İyi Parti
Tekirdağ
-
Ali Karaca
İyi Parti
Tokat
-
Serpil Akçay
İyi Parti
Trabzon
-
Tolga Pirinçci
İyi Parti
Uşak
-
Nilgün Turan Haybek
İyi Parti
Yalova
-
Mehmet Batu Müftüoğlu
İyi Parti
Zonguldak
-
Mehmet Sertaç Durak
İyi Parti
Adana
-
Gönül Ar Güngör
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Çağdaş Çelik
İyi Parti
Ağrı
-
Gürsel Keskin
İyi Parti
Aksaray
-
Yetkin Öztürk
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Fatma Özkan
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Sevin Çağlayan
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Ayşen Kurt
İyi Parti
Antalya
-
Erhan Algan
İyi Parti
Aydın
-
Kamil Gültekin Öztürk
İyi Parti
Balıkesir
-
Şeyda Şahin
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Sermin Can Özensoy
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Mevlüt İnanç
İyi Parti
Çanakkale
-
Şebnem Bababalım Yağcı
İyi Parti
Denizli
-
Hüseyin Güran
İyi Parti
Diyarbakır
-
Hüseyin Erkin
İyi Parti
Edirne
-
Şenay Aladağ Demirel
İyi Parti
Elazığ
-
Fatih Aras
İyi Parti
Erzurum
-
Bülent Öndeş
İyi Parti
Eskişehir
-
Medine İlay Yıldırım
İyi Parti
Gaziantep
-
Mustafa Dizdar
İyi Parti
Giresun
-
Sarper Davut
İyi Parti
Hatay
-
Faruk Torun
İyi Parti
Isparta
-
Baver Miroğlu
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ece Güner
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Şükrü Kuleyin
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ülkü Doğan
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Tamer Cücü
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Burak Sert
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Betül Tosun
İyi Parti
Kayseri
-
Pelin Coştur Filiz
İyi Parti
Kocaeli
-
Osman Fedai
İyi Parti
Konya
-
Nurcan Duygu
İyi Parti
Kütahya
-
Selçuk Han
İyi Parti
Malatya
-
Abdulmuttalip Irmak
İyi Parti
Mardin
-
Gülgün Çolakoğlu
İyi Parti
Muğla
-
Murat Vardal
İyi Parti
Ordu
-
Ediz Serdip Dokumacı
İyi Parti
Sakarya
-
Yunus Gün
İyi Parti
Samsun
-
Mehmet Şahin Gülel
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Doğukan Yaycı
İyi Parti
Şırnak
-
Merve Yıldız Yaray
İyi Parti
Sivas
-
Zeki Uzun
İyi Parti
Tekirdağ
-
Şadan İpkin
İyi Parti
Tokat
-
Tahsin Akyüz
İyi Parti
Trabzon
-
Nafiye Balçık
İyi Parti
Yozgat
-
Yiğitcan Yıldırım
İyi Parti
Zonguldak
-
Şule Gök Tüdeş
İyi Parti
Adana
-
İbrahim Acar
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Mine Baş
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Muharrem Beşir
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Tamer Kayaalp
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Serkan Tekin
İyi Parti
Antalya
-
Semra Yücel
İyi Parti
Aydın
-
Nilgün Başaran
İyi Parti
Balıkesir
-
Yahya Bahadır
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Erdal Ay
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Uğur Çizmecioğlu
İyi Parti
Denizli
-
Seçil Akin
İyi Parti
Diyarbakır
-
Nahit Baykara
İyi Parti
Elazığ
-
Fatih Karataş
İyi Parti
Erzurum
-
Hakan Kaymak
İyi Parti
Eskişehir
-
Mustafa Altunbaş
İyi Parti
Gaziantep
-
İlyas Uygur
İyi Parti
Hatay
-
Dursun Çolak
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hatice Ceren Yılmaz
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Celal Karapınar
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Topçu
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Dincer Işıktaş
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Şeyma Aytemiz Arslantürk
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Kazım Yücel
İyi Parti
Kayseri
-
Gökçe Nesli Kondu Çağlayan
İyi Parti
Kocaeli
-
Ahmet Öztürk
İyi Parti
Konya
-
Tansu Coşkun
İyi Parti
Kütahya
-
Metin Kapıdere
İyi Parti
Malatya
-
Gürhan Özcan
İyi Parti
Manisa
-
Şeyhmus Musaoğlu
İyi Parti
Mardin
-
Özer Özel
İyi Parti
Mersin
-
Ayfer İlhan Öçer
İyi Parti
Muğla
-
Ebru Avcı Başaran
İyi Parti
Ordu
-
Duygu Çetinkaya Acar
İyi Parti
Sakarya
-
Birsen Öztürk
İyi Parti
Samsun
-
Cem Karakeçili
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Tolga Say
İyi Parti
Sivas
-
Aynur Çeşmeliler
İyi Parti
Tekirdağ
-
Muhammed Alperen Eldemir
İyi Parti
Tokat
-
Akın Çelik
İyi Parti
Trabzon
-
Renda Okay
İyi Parti
Zonguldak
-
Remzi Oğuz Yılmaz
İyi Parti
Adana
-
KADİR MÜNİR PEHLİVANOĞLU
İyi Parti
Afyonkarahisar
-
Burçin Çiçek
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Ramazan Değerli
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Serdar Sargın
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
İlhami Okudan
İyi Parti
Antalya
-
Fevzi Köse
İyi Parti
Aydın
-
Mustafa Lemi Aytekin
İyi Parti
Balıkesir
-
Birgül Yıldız Günay
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Hatice Deniz
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Veysel Karaçor
İyi Parti
Denizli
-
Mehmet Emin Ekin
İyi Parti
Diyarbakır
-
Ertuğrul Asiltürk
İyi Parti
Erzurum
-
Yağmur Gürsöğüt
İyi Parti
Eskişehir
-
Mehmet Murat Yaprak
İyi Parti
Gaziantep
-
Mehmet Oğuz Turan
İyi Parti
Hatay
-
Taha Orhun Ertürkmen
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hatice Kayalı
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Hamza Yurtsever
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Figen Yıldırım
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Müjde Harput Apak
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Mert Yıkan
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Serap Durmuş
İyi Parti
Kayseri
-
Ali Paşa Naipoğlu
İyi Parti
Kocaeli
-
Yaşar Yaman
İyi Parti
Konya
-
Menije Nur Özcan
İyi Parti
Malatya
-
Orkun Şıktaşlı
İyi Parti
Manisa
-
Aziz Arda Uğur
İyi Parti
Mardin
-
Mehmet Turgut
İyi Parti
Mersin
-
Tulgay Hasar
İyi Parti
Muğla
-
Feyza Nur Yalçın Öner
İyi Parti
Ordu
-
Yunus Aydemir
İyi Parti
Sakarya
-
Halil İbrahim Yalgın
İyi Parti
Samsun
-
Mehmet Ganim Başar
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Şerafetdin Terzi
İyi Parti
Tekirdağ
-
Bülent Arslan
İyi Parti
Trabzon
-
Burak Yiğenoğlu
İyi Parti
Adana
-
Metehan Erdem
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Erdoğan Yıldırım
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Arslan
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Mehmet Başaran
İyi Parti
Antalya
-
Cemal Sarı
İyi Parti
Aydın
-
Metin Özgür
İyi Parti
Balıkesir
-
Resül Kaplan
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Zafer Milli
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Nazlı Yaşatürk
İyi Parti
Denizli
-
Ahmet Başari
İyi Parti
Diyarbakır
-
Mesut Niziplioğlu
İyi Parti
Gaziantep
-
Aylin Anıl Arslan
İyi Parti
Hatay
-
Ali Coşkun
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Müjdat Öztürk
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Selçuk Kedi
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Lütfi İlteriş Öney
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mümin Yalçınkaya
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Emine Leblebici
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Süleyman Bozkurt
İyi Parti
Kayseri
-
Abdulkadir Erbağcı
İyi Parti
Kocaeli
-
Tolunay Özçelik
İyi Parti
Konya
-
Aslı Öz
İyi Parti
Manisa
-
Yüksel Çelik
İyi Parti
Mersin
-
Ömer Kaya
İyi Parti
Muğla
-
Alper Alpay
İyi Parti
Sakarya
-
Efe Aydın
İyi Parti
Samsun
-
Mehmet Emin Güvenç
İyi Parti
Şanlıurfa
-
İsa Ayanoğlu
İyi Parti
Adana
-
Osman Topal
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Fatma Gülümser Birol
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Kadriye Ünler
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Nesrin Ünal
İyi Parti
Antalya
-
Pınar Öncer
İyi Parti
Aydın
-
Kemal Girgin
İyi Parti
Balıkesir
-
Özgür Şimşek
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Osman Atalay Akman
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Sema Albayram
İyi Parti
Gaziantep
-
Osman Ağca
İyi Parti
Hatay
-
Emine Küçükali
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Yazıcı
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Mehtap Nazan Göktaş
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
İsmail Aybars Aksoy
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Yeliz Çulha
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serdal Kurtoğlu
İyi Parti
Kahramanmaraş
-
Mehmet Sebati Ataman
İyi Parti
Kayseri
-
Esra Totan
İyi Parti
Konya
-
Kazım Özsoy
İyi Parti
Manisa
-
Esin Erkoç
İyi Parti
Mersin
-
Hakan Baykal
İyi Parti
Sakarya
-
Ufuk Gülşen
İyi Parti
Samsun
-
Mustafa Dirier
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Özgen Keskiner Karakaya
İyi Parti
Tekirdağ
-
Bahadır Ceyhanlı
İyi Parti
Adana
-
Onur Hondoroğlu
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Nadir Çetinkaya
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Berna Şahin
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Musa Ertuğan
İyi Parti
Antalya
-
Mehmet Çalık
İyi Parti
Balıkesir
-
Evren Şahin
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Enver Yeniçeri
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Emrullah Çeri
İyi Parti
Diyarbakır
-
Mehmet Ali Yıldırım
İyi Parti
Gaziantep
-
Çağatay Karamanoğlu
İyi Parti
Hatay
-
Raşit Emir Süer
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Abdullah Şalcı
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Bozkurt
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Aslan Sezgin
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Sedat Kılınç
İyi Parti
Kayseri
-
Özhan Aşkın Öztürk
İyi Parti
Kocaeli
-
Nuri Ünalan
İyi Parti
Konya
-
Birgül Bozkurt
İyi Parti
Manisa
-
Ali Rıza Özdeniz
İyi Parti
Mersin
-
Kazım Can Şen
İyi Parti
Samsun
-
Hüseyin Sirhan Gökdoğan
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Erdinç Antepüzümü
İyi Parti
Adana
-
Ece Özen Akan
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Özcan Dağgeç
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Sevgi Yalav
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Mesut Yılmaz
İyi Parti
Antalya
-
Feyza Temel
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Dilek Durak
İyi Parti
Bursa 2. Bölge
-
Yakup Özkaya
İyi Parti
Diyarbakır
-
Tibet Ekinci
İyi Parti
Gaziantep
-
Muhammet Mustafa Balcı
İyi Parti
Hatay
-
Ali Çelik
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Fevzi Fatih Oğuz
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Gizem Albaş
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Miran Bacgeroğlu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Belgüzar Kılıç
İyi Parti
Kayseri
-
Hasan Sır
İyi Parti
Kocaeli
-
Erhan Gökmen
İyi Parti
Konya
-
Mehmet Doğan
İyi Parti
Manisa
-
Mehmet Türe
İyi Parti
Mersin
-
Gülcan Cengiz
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Nihal Ağca
İyi Parti
Adana
-
Ahmet Altıparmak
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Elmas Yağmur
İyi Parti
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Tolga Öztürk
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Durmuş Kaplan
İyi Parti
Antalya
-
Nazım Kaya
İyi Parti
Diyarbakır
-
Oktay İyisaraç
İyi Parti
Gaziantep
-
Tuna Ebru Özdemir
İyi Parti
Hatay
-
Vedat Bayram
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Fisun Mehlika Toca
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ethem Baykal
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Kaan Altındağ
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Nuri Deniz
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Seda Büyükkara
İyi Parti
Kocaeli
-
Hasan Hüseyin Hadimli
İyi Parti
Konya
-
Mehmet Yunus Seven
İyi Parti
Mersin
-
Mehmet Hamcan
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Erkan Can
İyi Parti
Adana
-
Ahmet Erenoğlu
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Mehtap Demirhan Özdemir
İyi Parti
Ankara 3. Bölge
-
Arif Kocabıyık
İyi Parti
Antalya
-
Nermin Tuzcu
İyi Parti
Gaziantep
-
Yücel Coşkun
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yıldıran Özel
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ülkü Ayaydın
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Çakar
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Nazlı Buket Karasu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Güzin Aşkın Alparslan Atalı
İyi Parti
Kocaeli
-
Adnan Ayyıldız
İyi Parti
Konya
-
Hilal Usta
İyi Parti
Mersin
-
Ercan Atalay
İyi Parti
Adana
-
Muhammet Ecel
İyi Parti
Ankara 1. Bölge
-
Başak Karataş
İyi Parti
Antalya
-
Hasan Alpdoğan
İyi Parti
Gaziantep
-
Oğuzhan Hasar
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Akgün
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Doğan Avcı
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Yıldız
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Halis Köse
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Aşkın Özön
İyi Parti
Kocaeli
-
İsmail Afşar
İyi Parti
Konya
-
Hüseyin Aksan
İyi Parti
Mersin
-
Ömer Faruk Aişeoğlu
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Sinem Uludamar
İyi Parti
Adana
-
Durmuş Ali Arslan
İyi Parti
Antalya
-
Abubekir Tek
İyi Parti
Gaziantep
-
Hatice Dilrüba Oğulcuklu
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Eriş Cesur
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Adnan Sinan Çakıroğlu
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Gülşah Sakar
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Emin Cantürk
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Savaş Eminoğlu
İyi Parti
Kocaeli
-
İbrahim Çalışkan
İyi Parti
Konya
-
Necat Yaşar
İyi Parti
Şanlıurfa
-
Hülya Akköz
İyi Parti
Adana
-
Neşe Toker
İyi Parti
Antalya
-
Cevat Saraç
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Ayhan Bölükbaşı
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Sema Vadi
İyi Parti
Konya
-
Levent Özdemir
İyi Parti
Antalya
-
Emre Zengin
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Erhan Özkan
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Mete Koca
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hatice Avcı
İyi Parti
Antalya
-
Meral Alemdar
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Bilal Uzun
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Sururi Karabal
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Çelebi
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Gökhan Kargı
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Nazmiye İzgin
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Selçuk Can
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Hasan Hoşben
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Sevinç Gümüş
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
İhsan Önder Albayrak
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Raif Güler
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Ali Uykur
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Aysel Kırali
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Aslıhan Elibol
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Zeki Bulgan
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Hülya Arıcı
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Yılmaz Dağdelen
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Arzu Önşen
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Hüseyin Hasançebi
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Alkan Küçükler
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Şule Ağaçayak Ersoy
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Barış Tavlaşoğlu
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Nazlı Aspay Sener
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Hürana Güngör
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Kadir Kürşat Arslan
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Affan Mahmut Keçeci
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Meliha Apaydın
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Bülent Aslan
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Arzu Başkan
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Arzu Şimşek
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ramazan Uğural
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Ömer Lütfi Özenç
İyi Parti
İstanbul 2. Bölge
-
Buse Albayrak
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Erişen
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Meryem Tanrıverdi Göktaş
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Arif Tevetoğlu
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
-
Atakan Özkan
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Kıraç
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
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Hasan Kaya
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Erdal Demir
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
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Şeref Tamtürk
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Sedat Gürkan
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
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Asiye Küçükyılmaz
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Burak Ustalı
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Celal Mahmut Solak
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
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Kürşat Özer
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Nazlı Yurduseven
İyi Parti
İstanbul 1. Bölge
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Selma Sarıcaoğlu Çalışkan
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge
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Filiz Çelik
İyi Parti
İstanbul 3. Bölge