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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İRFAN GÖKLER

İrfan Gökler

İyi Parti
İrfan Gökler
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kırklareli
  • MESLEĞİ : Diğer
  • EĞİTİM DURUMU : İlk
ÖZGEÇMİŞİ

İrfan Gökler İYİ PARTİ Kırklareli 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı