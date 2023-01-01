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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK

Şeyma Aytemiz Arslantürk

İyi Parti
Şeyma Aytemiz Arslantürk
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Şeyma Aytemiz Arslantürk İYİ PARTİ Kahramanmaraş 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı