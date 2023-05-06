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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SURURİ KARABAL

Sururi Karabal

İyi Parti
Sururi Karabal
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İş adamı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Sururi Karabal İYİ PARTİ İstanbul 3. Bölge 20. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı