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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILDIRAN ÖZEL

Yıldıran Özel

İyi Parti
Yıldıran Özel
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 2. bölge 12. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı