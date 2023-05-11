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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

Barbaros Hayrettin Mahiroğulları

İyi Parti
Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 2.bölge 15. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı