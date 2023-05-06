Bahattin Bahadır Erdem

ÖZGEÇMİŞİ

Bahadır Erdem, 1964 yılında doğmuştur. Babası Sami Erdem, annesi ise Bingül Erdem'dir. Aslen Darende, Malatyalıdır. Ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. 1983 yılında Ted Ankara Kolejinden mezun olmuştur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlamıştır. 1992 yılında yayınladığı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nden Yüksek Lisans Derecesini, 1998 yılında yazdığı doktora teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nden Doktora unvanını aldı. Bahadır Erdem, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent, 2004 yılında da aynı Anabilim Dalına Doçent ve 2009 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalına Profesör kadrosuyla atandı. Prof. Dr. Erdem, ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde milletlerarası özel hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslar arası bireysel davalar, uluslar arası fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersleri vermektedir. 27 Kasım 2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un, tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak Kanun'un kabul edilmesine kadar aktif görev yapmıştır. Prof. Dr. B. Bahadır Erdem 2004-2010 yıllarında Türkiye'deki üniversiteleri temsilen Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Profesör Bahadır Erdem, Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü'nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Türkiye'nin ilk resmi üyesidir. Prof. Bahadır Erdem, hâlihazırda Aile Hukuku Derneği'nin başkanlık görevini yürütmektedir. Bahadır Erdem, aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi olup, Melek Yatırımcılar Derneği yönetim kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Prof. Bahadır Erdem aynı zamanda uzmanlık alanına giren konularda avukatlık, milli ve milletlerarası tahkim alanında hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık ve bilirkişilik de yapmaktadır. Prof. Bahadır Erdem, birçok ICC tahkim mahkemesinde hakemlik yapmış ve yapmaktadır. Bahadır Erdem, 1999 yılında kurmuş olduğu "Erdem/Erdem Hukuk Bürosu"nun sahibidir. Bahadır Erdem evlidir ve bir kız çocuğu vardır.