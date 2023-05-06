Taha Orhun Ertürkmen

ÖZGEÇMİŞİ

1994 yılında İstanbul’da doğan Orhun Ertürkmen, lise eğitimini Kadir Has Anadolu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ertürkmen, mezun olduktan sonra %100 burslu olarak Sabancı Üniverstesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansa kabul aldı. Mezun olduktan sonra Teknik Müdür olarak mühendislik şirketlerinde bir çok onaylı arge projelerinin proje yürütücülüğünü ve fikir sahipliğini yapan Ertürkmen, kendi girişimi olan firmasını kurdu. Halen aile şirketlerinde teknik müdürlük ve kendi şirketinde Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir. Siyasi hayatına İYİ Parti’nin en genç kurucu üyesi olarak 2017 yılında başlayan Ertürkmen, 2017-2018 arası İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttü. Halen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Gençlik Kolları Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Ertürkmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçe seyahatlerine eşlik etti. 28. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.