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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İRFAN SÖNMEZ

İrfan Sönmez

İyi Parti
İrfan Sönmez
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı