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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAKUP ÖZKAYA

Yakup Özkaya

İyi Parti
Yakup Özkaya
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı