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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERMİN CAN ÖZENSOY

Sermin Can Özensoy

İyi Parti
Sermin Can Özensoy
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
  • MESLEĞİ : MÜHENDİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Bursa 2. bölge 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı