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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FARUK ERKAN

Faruk Erkan

İyi Parti
Faruk Erkan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Burdur
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı