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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL GİRGİN

Kemal Girgin

İyi Parti
Kemal Girgin
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Balıkesir 8. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı