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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMAL SARI

Cemal Sarı

İyi Parti
Cemal Sarı
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Aydın
  • MESLEĞİ : EĞİTMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti, Aydın 7. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı