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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH KOCA

Fatih Koca

İyi Parti
Fatih Koca
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Ankara 3. bölge 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı