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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM BEŞİR

Muharrem Beşir

İyi Parti
Muharrem Beşir
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Ankara 2. bölge 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı