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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR MÜNİR PEHLİVANOĞLU

KADİR MÜNİR PEHLİVANOĞLU

İyi Parti
KADİR MÜNİR PEHLİVANOĞLU
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Afyonkarahisar 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı