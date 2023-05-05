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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAL AĞCA

Nihal Ağca

İyi Parti
Nihal Ağca
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1971
ÖZGEÇMİŞİ

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı