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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASLI YAPAR ŞAKTANLI

Aslı Yapar Şaktanlı

Türkiye İşçi Partisi
Aslı Yapar Şaktanlı
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı