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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN

Şevval Leyla Kocaman

Türkiye İşçi Partisi
Şevval Leyla Kocaman
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı