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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARZU GENLİK

Arzu Genlik

Türkiye İşçi Partisi
Arzu Genlik
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı