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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZÜBEYDE ARSLAN

Zübeyde Arslan

Türkiye İşçi Partisi
Zübeyde Arslan
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı